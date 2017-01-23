世界最強二重奏積木音樂盒震撼登場
由人文遠雄博物館推出的「觸動奇積」會動的積木特展，將於1月13日至4月9日盛大展出，其中包含靜態的「積木生活」、動態的「動力世界」與動手一起玩的「互動樂園」三大區塊，本次展覽特別開放大人小孩通通免費參觀，歡迎大小朋友在寒假與農曆新年期間，一起遊覽人文遠雄博物館打造的方塊世界。
全世界規模最大的「二重奏積木音樂盒」震撼登場
「觸動奇積」會動的積木特展記者會開幕當天，先由汐止青山國中小學生的表演「明日新希望」音樂短劇帶出本次特展的明星展品─「二重奏積木音樂盒」，再由人文遠雄博物館游冉琪館長邀請現場嘉賓一同登台，揭幕並同時啟動觸動奇積特展的序曲。
談到本次在人文遠雄博物館舉辦「觸動奇積」會動的積木特展的契機，負責策畫整體展覽內容的開物整合設計公司總經理張慧菁表示，為了打破人們對積木的既定印象，這次展覽不只有靜態積木的展示，更設計許多動力積木裝置，希望帶給大小朋友們超乎想像的觀展體驗。
積木的發展歷史 從靜到動都極具教育意義
積木源起最早可追溯到近80年前的歐洲，當時積木是由一位英國兒童心理學家所發明，時序至今，積木除了是令人愛不釋手的玩具之外，也成了獨特的創作媒材。為呼應積木發展的歷史與教育意義，「觸動奇積」會動的積木特展共分為積木生活、動力世界與互動積木樂園等三個區塊。
遍遊三大展區 重拾最純真的童心
在靜態展區的「積木生活」中，有以日常生活、經典電影情節、以及動畫角色為主題的原創積木作品。而在「動力世界」有以電玩「創世神」為靈感的「360度全視角火車即景:奇幻方塊世界」，與蘊含科學原理與動力機關組成的「積木實驗室」。
「二重奏積木音樂盒」運作原理則為設定好節奏位置後，啟動音樂盒滾筒，積木小動物們透過旋轉過程中不斷敲擊鍵盤，演奏出令人感到驚奇的曼妙旋律，畫面充滿震撼、驚喜與童趣。
有別於過去純粹以靜態展品為主的積木藝術展，「觸動奇積」會動的積木特展將動力DNA注入展品中，希望人們可以藉由觀察與實際的互動，了解動力與積木的結合方式，讓每一位來的朋友，「觸動」屬於自己的「奇積」！
※搶得先「積」活動快訊：
初一到初三(1月28、29、30日)農曆過年期間，每天同樣提供進場前50名觀眾，領取限量開運紅積木鑰匙圈(一人限領一份),祝福大家過個好年、增添滿滿喜氣。
展覽資訊
主辦單位：人文遠雄博物館、財團法人遠雄文教公益基金會
協辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司
策展單位：開物整合設計股份有限公司
贊助單位：nanoblock、雙緯企業有限公司
技術支持：手創兒童機械科學館、V.360 Taiwan
展覽場地：人文遠雄博物館 展覽2館(新北市汐止區新台五路一段95號4樓)
展出檔期：2017年1月13日(五)至2017年4月9日(日) 10:00─18:00(展出期間 周一及除夕當天休館)
參觀費用：免費參觀
(中時電子報)
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