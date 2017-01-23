世界最強二重奏積木音樂盒震撼登場

當現場嘉賓們按下啟動鈕，令人期待已久的「二重奏積木音樂盒」正式揭幕，由積木組成的各式可愛動物在音樂盒滾筒上來回轉動，演奏出清脆悅耳的鋼琴聲，讓現場的大小朋友驚呼連連。 (圖/人文遠雄博物館 提供)

由人文遠雄博物館推出的「觸動奇積」會動的積木特展，將於1月13日至4月9日盛大展出，其中包含靜態的「積木生活」、動態的「動力世界」與動手一起玩的「互動樂園」三大區塊，本次展覽特別開放大人小孩通通免費參觀，歡迎大小朋友在寒假與農曆新年期間，一起遊覽人文遠雄博物館打造的方塊世界。

全世界規模最大的「二重奏積木音樂盒」震撼登場

「觸動奇積」會動的積木特展記者會開幕當天，先由汐止青山國中小學生的表演「明日新希望」音樂短劇帶出本次特展的明星展品─「二重奏積木音樂盒」，再由人文遠雄博物館游冉琪館長邀請現場嘉賓一同登台，揭幕並同時啟動觸動奇積特展的序曲。

「很多人喜歡積木，但常停留在玩樂的部分，館方希望透過這次特展讓大家更深入了解這些當積木小方塊結合了藝術與科技時就能創造出更多新樣貌。」人文遠雄博物館館長游冉琪致詞。 (圖/人文遠雄博物館 提供)

談到本次在人文遠雄博物館舉辦「觸動奇積」會動的積木特展的契機，負責策畫整體展覽內容的開物整合設計公司總經理張慧菁表示，為了打破人們對積木的既定印象，這次展覽不只有靜態積木的展示，更設計許多動力積木裝置，希望帶給大小朋友們超乎想像的觀展體驗。

積木的發展歷史 從靜到動都極具教育意義

積木源起最早可追溯到近80年前的歐洲，當時積木是由一位英國兒童心理學家所發明，時序至今，積木除了是令人愛不釋手的玩具之外，也成了獨特的創作媒材。為呼應積木發展的歷史與教育意義，「觸動奇積」會動的積木特展共分為積木生活、動力世界與互動積木樂園等三個區塊。

遍遊三大展區 重拾最純真的童心

在靜態展區的「積木生活」中，有以日常生活、經典電影情節、以及動畫角色為主題的原創積木作品。而在「動力世界」有以電玩「創世神」為靈感的「360度全視角火車即景:奇幻方塊世界」，與蘊含科學原理與動力機關組成的「積木實驗室」。

「積木實驗室」中每一個動力機器人都編寫了不同的程式，需要透過不同的感應方式來完成互動。 (圖/人文遠雄博物館 提供)

「二重奏積木音樂盒」運作原理則為設定好節奏位置後，啟動音樂盒滾筒，積木小動物們透過旋轉過程中不斷敲擊鍵盤，演奏出令人感到驚奇的曼妙旋律，畫面充滿震撼、驚喜與童趣。

積木小動物隨著節奏敲打出曼妙的節奏，趣味性十足。(圖/人文遠雄博物館 提供)

有別於過去純粹以靜態展品為主的積木藝術展，「觸動奇積」會動的積木特展將動力DNA注入展品中，希望人們可以藉由觀察與實際的互動，了解動力與積木的結合方式，讓每一位來的朋友，「觸動」屬於自己的「奇積」！

讓大小朋友透過實際的觀察與互動，思考積木與動力裝置的連動，「觸動」屬於自己的「奇積」。(圖/人文遠雄博物館 提供)

※搶得先「積」活動快訊：

初一到初三(1月28、29、30日)農曆過年期間，每天同樣提供進場前50名觀眾，領取限量開運紅積木鑰匙圈(一人限領一份),祝福大家過個好年、增添滿滿喜氣。

展覽資訊

主辦單位：人文遠雄博物館、財團法人遠雄文教公益基金會

協辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司

策展單位：開物整合設計股份有限公司

贊助單位：nanoblock、雙緯企業有限公司

技術支持：手創兒童機械科學館、V.360 Taiwan

展覽場地：人文遠雄博物館 展覽2館(新北市汐止區新台五路一段95號4樓)

展出檔期：2017年1月13日(五)至2017年4月9日(日) 10:00─18:00(展出期間 周一及除夕當天休館)

參觀費用：免費參觀

(中時電子報)