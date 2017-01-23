健康50專欄：掌握秘訣 大掃除不肩痛

臺大醫院復健部物理治療師楊靜蘭(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談春節主婦症候群。(馬樹立攝)

春節主婦症候群--遠離肩關節痠痛與五十肩

肩關節痠痛的盛行率僅次於下背痛，然而受傷後復原所需的時間卻遠超過下背痛。人體的肩關節是由四個關節組合起來共同執行動作，其中只要有一個關節出現問題，肩膀就可能開始痠痛不舒服。尤其盂肱關節兩側關節面的吻合度遠不如下肢的髖關節，因此需要靠關節囊、韌帶、以及周遭的肌肉提供穩定度，一旦這些軟組織拉傷或是肌肉無力、動作不協調，都將導致肩關節的痠痛甚或進一步形成五十肩。家庭主婦超持的家務當中，牽涉到重複性的動作、不當的姿勢、或是長時間從事家務，都是導致上肢肌肉骨骼疼痛的危險因子。

圖一、家庭主婦應避免重複性的動作或長時間從事家務，例如避免工作時維持擦拭較高處的門面。(圖/楊靜蘭提供)

【肩關節痠痛預防重點】

1.避免不良的姿勢與技巧：例如避免工作時維持手臂外展的姿勢過久；擦拭較高處的牆面時，可選用具伸缩性的手柄來幫忙，避免高舉過肩以及伸出手臂(手臂延伸向前)的動作。此外，選擇較大手柄的清潔工具可減少所需握力，進而減少對肩關節所造成的壓力。

2.每週從事家務超過40小時會提高肌肉骨骼疼痛的機率，適度休息除了讓重複性使用的肌肉有時間休息回復外，也讓家庭主婦有時間藉由一些運動的訓練得以保持肩關節的健康狀態。

【肩關節的保健運動訓練重點】

1.旋轉肌群以及控制肩胛骨肌肉的肌力訓練

2.內轉、外轉肌之間柔軟度的平衡以及上斜方肌、前斜角肌足夠的柔軟度。旋轉肌群為上肢動作時提供肩關節穩定度的重要來源，但若是肩胛骨的位置不正確(過度向前或向下)，則不利於旋轉肌群的施力。因此肌力訓練的第一步即為強化控制肩胛骨肌群的力量，包括了中斜方肌、下斜方肌以及前鋸肌。接著再加上內轉、外轉肌群的肌力訓練以及伸展運動。

圖二、肩關節的保健運動：進行肩關節的外轉內轉-旋轉肌群之肌力訓練。 動作說明: 上臂至於身旁，肩關節於正中位置，進行肩關節外轉及內轉動作。(圖/楊靜蘭提供)

圖三、亦可增加適當阻力，將彈力帶綁於門把上，增加運動阻力。動作說明: 將彈力帶綁於門把上，手握住彈力帶另一端進行手臂外轉及內轉動作。(圖/楊靜蘭提供)

圖四、手臂前伸運動-前鋸肌之肌力訓練。動作說明: 1. 將彈力帶繞過肩胛骨，以兩手抓握；2. 雙手向前延伸至底。(圖/楊靜蘭提供)

圖五、划船運動-斜方肌與菱形肌之肌力訓練。動作說明: 1. 將彈力帶繞過腳板，以兩手抓握；2.上臂外展30度後，向身體後方延伸至底。(圖/楊靜蘭提供)

圖六、肩胛骨後縮運動-下斜方肌之肌力訓練。動作說明: 上臂貼於身體兩側，雙手握住彈力帶，雙手前臂同時往外側拉開彈力帶。(圖/楊靜蘭提供)

圖七、肩關節外轉運動。動作說明: 1. 上臂至於身旁，肩關節於正中位置；2.前臂外轉40度。(圖/楊靜蘭提供)

圖八、前三角肌及肱二頭肌之伸展運動。動作說明: 1.手心向前，手臂外展與身體呈30度；2.將手臂向身體後側移動。(圖/楊靜蘭提供)

倘若肩關節已經開始有一些不舒服的症狀者，即應避免繼續從事會引起疼痛症狀的動作。若休息無法緩解症狀，可嘗試在肩關節的四周，尤其是前三角肌和肩胛骨上緣及後侧進行熱敷，嘗試上臂置於身旁、前臂外轉約40度的動作以及手心翻轉向前、手臂和身體呈30度夾角後將手臂向身體後侧移動。倘若依然持續疼痛、夜間睡覺時開始出現疼痛感、甚或角度受限越來越明顯，則建議需尋求專業的治療。切勿自行藉由爬牆或拉單槓設法增加手臂上舉角度，因為反而可能導致疼痛加劇甚或軟組織的拉傷。

(本文作者楊靜蘭為臺灣大學物理治療學系第25屆畢業生、現職為臺大醫院復健部物理治療師)

(中時電子報)