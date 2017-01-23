丰丹嚴選本舖衝刺年節伴手禮市場

丰丹嚴選本舖執行長陳蓓梅（左）與創辦人陳蓓琴姐妹倆，創業3年多以來堅持嚴選食材、不添加化學添加劑。（圖／曾麗芳）

本週就是農曆春節了，包括丰丹嚴選本舖、萬里晴食品、糖村、米堤爾等糕餅店，紛紛衝刺年節伴手禮市場！其中，丰丹嚴選本舖為了搶攻春節自用與送禮商機，即日起至1月27日，推出單筆購買10盒丰丹伴手禮指定盒款，就贈法式蔓越莓牛軋餅1份或8入裝鳳梨酥禮盒1盒。

丰丹嚴選本舖日前在台中市大業路總店舉辦「新春吃好糖」活動，提供受歡迎的桂圓南棗核桃糕、法式杏仁蔓越莓牛軋糖、法式杏仁蔓越莓巧克力牛軋糖、法式杏仁咖啡牛軋糖等，讓現場來賓體驗試吃。

丰丹嚴選本舖執行長陳蓓梅表示，台灣在經過前幾年的食安風暴後，民眾開始意識到選擇安全、健康又美味的食物的重要性，因此，新鮮天然的產品受到大眾的青睞。

而丰丹嚴選本舖就是在這樣的期許中誕生。創辦人陳蓓琴擁有中興大學食品研究所的專業學歷，以及擔任餐飲教職十餘年的經歷，加上專業證照的多項考試認可，創業3年多以來堅持嚴選食材、不添加化學添加劑，為食品把關不遺餘力。

陳蓓梅指出，挑選好糖有幾個重點，第1是糖果形狀。優質的糖果不添加安定劑使糖果塑形，因為外觀不方正，會隨著氣溫變化而改變形體；第2是糖果味道。健康的糖果不添加牛奶香精、甜味劑，應該是淡淡的食材香氣，融於口中舒服自然；第3是食材的選擇。好吃的口感，取決於製作食材的優劣，好的食材在入口的瞬間就能贏過一切，因此注意產品的原料也是選擇好食物的重點之一。

例如法式杏仁蔓越莓牛軋糖，丰丹嚴選本舖使用的是天然麥芽，搭配紐西蘭頂級31.5％乳脂製作，加上粒粒飽滿的NP等級美國加州杏仁果，融於口中的奶香佐以酸甜的蔓越莓，形成層層疊疊不黏牙的豐富口感。

(工商)