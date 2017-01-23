MLB》皇家投手范圖拉 驚傳車禍身亡

皇家投手范圖拉傳出在多明尼加車禍喪生。(美聯社資料照)

范圖拉發生車禍的現場。(摘自Jacobommoquete推特)

根據ESPN記者Cristian Moreno以及多家外媒報導，皇家隊先發右投手范圖拉(Yordano Ventura)22日在家鄉多明尼加因車禍身亡，年僅25歲。多明尼加警方已確認該起事故，從現場照片可以看到他的座車翻覆在路旁。

范圖拉生涯4季都效力皇家，留下38勝31敗的戰績。他曾兩度踏上世界大賽的投手丘，獲得1勝1敗，球隊也在2015年拿下冠軍。大聯盟球員紛紛在個人推特上致哀，范圖拉的經紀公司已向大聯盟證實這項消息，事故細節仍有待釐清。

王建民上季也是范圖拉的隊友，去年5月底的比賽，范圖拉在落後6分的情況下退場，接替的王建民幫他完成比賽。當時皇家9局下演出了驚人的大逆轉，反以8-7獲勝，王建民不僅為范圖拉的敗投解套，也為自己添得第3勝。

皇家總管莫爾說：「我們正為范圖拉的家人禱告，他是如此優秀的年輕人，總是為他人帶來笑容。」范圖拉在2013年季末升上大聯盟，2014年起被皇家列入先發輪值，連續3季獲得至少11勝，季外獲得皇家5年2400萬美金的合約，才剛展現身價就不幸罹難，令人鼻酸。

(中時電子報)