牛樟芝集團二代創新研發牛樟芝甜點　搶食年節送禮商機

、「魔術甜心」黃心琳發揮創意、將牛樟芝融入甜點，高價且稀有的牛樟芝變身為親民的甜點。（圖／曾麗芳）

被稱為「森林中紅寶石」的台灣特有牛樟芝，大都製成保健飲品或保健食品，國內第一位全職專業女魔術師、「魔術甜心」黃心琳，發揮年輕人的創意、將牛樟芝融入甜點，將高價且稀有的牛樟芝變身為親民的甜點，健康又美味的創新牛樟芝甜點，積極搶攻春節送禮市場。

身為牛樟芝集團二代的黃心琳表示，台灣特有牛樟芝因具保健功效，數量又稀少，價格高昂，她在家族企業工作後發現，會買牛樟芝的客戶大部份都是長輩、或是健康出狀況的人。

黃心琳認為，市面上牛樟芝製造的保健食品、動輒要價上萬元，非一般人負擔得起。她心想，台灣有這麼好的東西，為什麼不能讓大家都能吃到？因此，她決定將牛樟芝與大家都愛吃的甜點結合，推出第一個牛樟芝布朗尼、起司蛋糕、手工餅乾、鳳梨酥及鳳皇酥等，搶攻年節送禮的市場。

黃心琳說，這些牛樟芝甜點的原料，均來自家族企業中經過國家認證的牛樟芝萃取液，牛樟芝有超過200種營養成分，結合甜點可以吸引年輕人開始認識牛樟芝的好處。因此，銷售通路也迎合年輕族群的習慣，目前透過網路平台銷售，消費者可上奈特禮品官網選購；為了讓民眾都能吃到最新鮮的甜點產品，都是接單後才生產。

黃心琳說，除了各種牛樟芝甜點，還有牛樟芝茶及咖啡，目前更積極研發連糖尿病患都可以吃的牛樟芝甜點，希望讓大家吃得開心更吃出健康。

(工商)