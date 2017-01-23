高級銀器製造商打造 義式餐廳進軍台中市5期商圈

周克宇為了讓更多民眾享受到美味的料理，義大利麵單點200元起，加49元起即可搭配成套餐，且不收服務費。（圖／曾麗芳）

台中市餐飲市場競爭激烈，尤其是異國風味餐廳到處林立，高級銀器製造商周克宇攜手主廚Ezio，進軍熱鬧的5期商圈打造「巴里」義式餐廳，已於1月16日正式開幕。「巴里」義式餐廳強調食材大部份都是自製，走的卻是平價親民路線，套餐從249元起，讓消費者都能輕鬆享受高CP值餐點。

本身就熱愛美食的周克宇表示，因為經常飛到歐洲各地做生意的關係，有機會品嚐當地的美味料理，發現自己最愛的還是義大利麵，因此，他決定開一家自己心中的道地義式料理餐廳。

周克宇力邀入行10多年的主廚Ezio，目標就是要做出最好吃的義大利麵！因此，巴里義式餐廳用的白醬，是使用頂級法國Isigny奶油與料理級鮮奶調製而成，濃郁美味；紅醬、青醬也都以高級食材手工調製而成，再搭配當季的海膽、螃蟹、魚子醬、松露與各式食材，做出美味的義大利麵；不僅醬汁如此費工，就連沙拉用的醬汁及手工鮮果奶酪、麵包，全都強調是自製。

巴里義式餐廳選用的都是新鮮天然的優質食材，周克宇為了讓更多民眾享受到美味的料理，不惜訂出讓主廚也搖頭的親民價格，「義大利麵單點200元起，加49元起即可搭配成套餐，而且不收服務費」。周克宇笑著說，有客人已經連續3天上門，每次都點不一樣的餐，希望到此用餐的消費者可以慢慢享受美食，因為餐點都是現做，美味需要花時間等待。

巴里義式餐廳為歡慶開幕，自即日起至2月13日活動期間，只要在粉絲團上按讚+分享+公開標記5位朋友，就有機會獲得市價9,000元的Tiffany純銀項鍊1條，2月15日當天將於餐廳公開抽獎，預計抽出5位幸運者。

(工商)