要川普公開稅表 白宮請願達標

川普上任後白宮請願網站上第一份請願事項，就是要他公布稅表。(團:美聯社檔案照)

川普上任後的首個請願，有關要求他公布全部的報稅紀錄，已經達標收集到10萬個簽名。(照片取自該網站截圖)

這項要求川普公布稅表並辭職的請願展開不到三天，已有近6千人聯署響應。連署目標則為10萬人。(照片取自該網站截圖)

美國總統川普剛剛上任，白宮請願網站已經出現數個請願連署申請，其中最受矚目的，就是20號川普就職後的首個請願，要求川普向全民公布報稅紀錄，已達連署門檻，正等候白宮做出正式回應；而另一項請願不但要求川普公開稅表，也要他辭職下台。

在川普上任後幾個小時，就有一位署名A.D.的人士在白宮請願網站WE the People發起連署，要求川普公布全面的報稅紀錄，獲得網友瘋狂響應，至今已收集到10萬個簽名。根據該網站規定，只要在30天內收集到10萬個簽名，白宮將針對該請願事項作出正式回應。

這份請願書要求川普立即公布報稅紀錄的全部資料，並且要接受查驗，看是否違反了美國憲法當中的「報酬條款」(emoluments clause )，該條款禁止美國政府官員收受外國政府的金錢和禮物，及參與同外國政府有經濟往來的公司的利潤分成。

另外在同一天，也有一名署名F.C.的人士，發起另一項請願連署申請，要求美國總統川普公布稅表，並要求他辭職。請願連署在當地時間1月20日正式展開，至今收集到近6千個簽名。

請願書指責川普違反美國憲法當中有關「Title of Nobility Clause」涉及利益輸送的規定，也就是官員不得接受禮品，貴族頭銜或外國政府給他的任何好處。

請願書寫道，「外界都知道川普跟俄羅斯有財務上的聯繫，而且在外國欠銀行數億美元的債務，包括中國，這些複雜的貿易往來已經對國家安全議題製造了利益衝突，美國人民應該要能看到他的報稅紀錄。」

請願內容並指出，川普應該辭去美國總統的職位。

川普自從競選以來就因為不願公布報稅紀錄而飽受抨擊，並以稅務正在接受審計為由，至今仍不曾公布其稅務紀錄。

(中時電子報)