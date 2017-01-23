王建民前隊友溫杜拉車禍身亡 得年25
ESPN報導，上季在美國職棒大聯盟（MLB）堪薩斯皇家與王建民同隊的右投手溫杜拉（Yordano Ventura），今天在家鄉多明尼加一場車禍中喪命，得年25歲。
皇家隊已證實這項噩耗。
有「火球男」稱號的溫杜拉，2013年起效力皇家，生涯戰績38勝31負，投手防禦率3.89。
恐怖的巧合是，溫杜拉的好友、前聖路易紅雀隊外野手塔瓦瑞斯（Oscar Tavares），2014年也因在多明尼加車禍而以22歲英年早逝。塔瓦瑞斯過世後數天，溫杜拉在世界大賽第6戰對舊金山巨人之戰先發時，在球帽繡上「RIP O.T #18」字樣紀念塔瓦瑞斯，該場他主投7局無失分，幫助皇家10-0大勝。
2015年，溫杜拉投出13勝8負，皇家該年登上世界大賽冠軍。1060123
(中央社)
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