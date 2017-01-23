守油價 原油減產進度超前

歐佩克13個成員國加上俄羅斯在內11個非成員的產油國共24個國家去年底達成的減產協議，至今成效不錯，減產進度超前。圖為去年10月主要產油國達成協議後，俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)(圖左)與阿烏地阿拉伯能源部長Khalid Al-Falih(圖右)召開記者會的情況。(美聯社檔案照)

石油輸出國家組織歐佩克(OPRC)與非歐佩克會員的主要產油國家，去年底達成的減產協議已經出現成效，減產進度快過預期，不到2個月的時間已經快要接近每日減產180萬桶原油的目標。

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)今天在一項監督減產協議專責委員會的會議之後，宣布了這項讓石油界振奮的消息。

去年全球原油價格因為生產過剩而出現大幅滑落。根據美聯社的報導，去年1月原油價格一度下跌至每桶低於30美元的低位，隨後整年的時間逐步回穩至每桶約50美元。

為了減產以保住油價，石油輸出國家組織歐佩克與其他非成員的主要產油國，經過漫長的協商，終於在去年12月10日全體達成減產協議，包括歐佩克13個成員國再加上俄羅斯在內11個非歐佩克的產油國家，同意在協議簽署後的頭6個月，達到每日減產180萬桶原油目標。

為落實該協議，會中還成立了一個專責委員會來監督各國的減產進度，今天該委員會召開首個會議，通報減產成效超標，不到2個月的時間已經接近達標，對於新年度國際原油價格回穩攀升有重要影響。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示，具體的減產數據要等本月底才會明朗，粗略來說至今每日減產總數已達150萬桶左右，其中有些國家比原先所承諾的目標減產更多。

他也透露，俄羅斯在協議中同意最終達到每日減產30萬桶，是所有協議國家當中減產最大量的國家，目前已達到每日減產10萬桶。

上周五收市時，美國紐約期油收在每桶52美元價位，倫敦布蘭特原油則收在每桶55.49美元的價位。

(中時電子報)