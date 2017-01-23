MLB》日裔捕手鈴木清 獲勇士1年合約

前雙城隊捕手鈴木清將加盟勇士隊。(美聯社資料照)

亞特蘭大勇士隊簽下了33歲的日裔捕手鈴木清(Kurt Suzuki)，他獲得1年150萬美金的合約，包含激勵獎金最高可達250萬美金。鈴木清原本有機會在雙城隊多留1年，但上季他未達合約條件而被雙城隊放棄，成為自由球員。

鈴木清在2007年升上大聯盟，擁有超過9年的資歷，曾在2014年入選明星賽，近3季他待在雙城隊。原本雙城與他簽下最多3年1800萬美金的合約，合約要求他在上季至少須有485個打席，但他上季只有373個，因此合約宣告終止，今年600萬美金的年薪也跟著泡湯。勇士隊目前的主力捕手是弗勞爾斯(Tyler Flowers)。

(中時電子報)