MLB連傳噩耗 兩名多明尼加球員車禍喪生

美國職棒大聯盟（MLB）今天連傳兩起噩耗，現役堪薩斯皇家投手溫杜拉與前大聯盟內野手馬爾特今天一早在家鄉多明尼加，分別於不同的車禍中喪命。

多明尼加公路警察當局表示，溫杜拉（Yordano Ventura）是在開往胡安阿德里安（Juan Adrian）的公路途中喪生。目前不清楚溫杜拉是否為駕駛。

馬爾特（Andy Marte）則是在首都聖多明哥北部150公里處駕駛賓士（Mercedes-Benz）撞屋身亡。

現年25歲的溫杜拉球速可達時速100英里（約161公里），因而贏得「火球男」封號。他在2013年首登大聯盟投手丘，2014年是他第一個完整的球季，他繳出14勝10負、投手防禦率3.20的成績，協助皇家自1985年以來頭一次打進世界大賽。

2015年，溫杜拉投出13勝8負，皇家該年登上世界大賽冠軍。

33歲的馬爾特2005至2010年分別效力亞特蘭大勇士及克里夫蘭印地安人，2014年披上亞利桑那響尾蛇戰袍，大聯盟生涯交出打擊率2成18、21支全壘打與99分打點的成績單。過去兩季他在南韓討生活，去年敲出22支紅不讓。1060123

(中央社)