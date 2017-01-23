NBA》麥基扮奇兵 勇士痛宰魔術
勇士23日對戰魔術，在「浪花兄弟」柯瑞與湯普生各投進7記三分球的火力下，以118-98大獲全勝。兩隊上半場打成50-50平手，但是勇士發揮往常在第3節爆發的慣例，單節狂掃42分，魔術下半場被超前之後就開始愈輸愈多。
值得一提的是過去被稱為「頭號天兵」的麥基(JaVale McGee)，他此役替補上場12分鐘就攻下13分與4籃板，出手7次命中6球，包括3個進攻籃板，成了勇士隊的「板凳奇兵」。麥基本季雖然平均只上場8分鐘，不過他卻有65%的投籃命中率，以及5.3分與2.4籃板的極高效能。
柯瑞與湯普生攻下27分與21分，杜蘭特只出手12次獲得15分，中鋒帕楚利亞投8中7進帳14分。魔術隊以控衛培頓(Elfrid Payton)23分10助攻表現最佳。
(中時電子報)
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