川普：將與墨加重談北美自由貿易協定

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美國總統川普今天誓言，將在和墨西哥及加拿大領導人即將到來的會談中，開始重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。

法新社報導，川普在上任第2天表示：「我們將會晤加拿大總理，且將會見墨西哥總統，我們將展開與NAFTA有關的協商。」

川普將於本月31日接見墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto），與加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）的會面日期則尚未底定，但預計「近日」就會敲定。1060123

(中央社)