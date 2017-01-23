MLB》前響尾蛇馬泰 與范圖拉同日車禍亡

前大聯盟選手馬泰也不幸在22日車禍身亡。(美聯社資料照)

皇家投手范圖拉22日因車禍喪生，他多明尼加的同袍、33歲的前大聯盟選手馬泰(Andy Marte)也在當天稍早死於車禍。馬泰於聖多明哥的北方發生車禍，他駕駛的車輛撞進路旁的房屋，這兩樁悲劇讓聯盟瀰漫著哀傷的氣氛。

馬泰是三壘手，在大聯盟出賽7季，主要效力於印地安人，最後一季在響尾蛇，他大聯盟的最後一戰是2014年8月6日對戰皇家，當天正好是范圖拉先發，不過馬泰擔任代打上場，兩人沒有對決到。馬泰生涯940個打席有21轟與99打點，以及186支安打。

(中時電子報)