完勝？ 川普新內閣料獲全數過關
在獲得兩位共和黨重量級聯邦參議員麥凱恩(John McCain)和葛蘭姆(Lindsey Graham)的點頭之下，將為川普所提名的國務卿提勒森(Rex Tillerson)掃除障礙、鋪平坦途。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)今天預言，川普總統所提名的新內閣將獲全數通過。
原本對川普所提名的國務卿人選提勒森有所疑慮的共和黨籍重量級聯邦參議員麥凱恩與葛蘭姆今天公開表態將會對提勒森投下贊成票。
麥凱恩今天在接受美國廣播公司ABC訪問時表示，「我將會投下贊成票。」麥凱恩強調，「這不是一個容易的決定。但是，應給予履新總統合理懷疑的對待。」
隨後，麥凱恩與代表南卡州的聯邦參議員葛蘭姆今天亦發布聯合聲明指出，在聽證過程中，對國務卿提名人提勒森在公開或是私下所表達的看法，讓他們對提勒森將會是位帶領堅強美國以領導世界而深具信心。
參院外交委員會將於明天周一對提勒森的提名進行投票。儘管如此，另一位重量級參議員盧比歐仍然未對提勒森的提名鬆口。
參院多數黨領袖麥康諾今天在接受福克斯新聞FOX NEWS訪談時預測，川普所提名的新內閣將會全數過關。麥康諾指出，「大家都顯得非常熱衷與自信。」
(中時電子報)
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