老布希病情好轉 近日轉出加護病房

美國前總統老布希（George H.W. Bush）的發言人今天說，德州休士頓一家醫院的醫生可能再過一、兩天就讓老布希轉出加護病房，他的肺炎發作一星期後，生命跡象已回復正常。

路透社報導，發言人麥格拉斯（Jim McGrath）聲明表示，上週因支氣管炎也被送往休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）的老布希妻子芭芭拉（Barbara Bush），原本今天即可出院，但91歲的她選擇多留一晚陪丈夫。

高齡92歲的老布希是美國在世年紀最大的前總統，他在1989至1993年間入主白宮。

與他同屬共和黨的川普20日舉行總統就職典禮，也邀請他參加，但麥格拉斯說，老布希最後還是只能在病房內觀禮，並寄信向川普表達支持。老布希先前並不支持川普出任總統候選人。1060123

(中央社)