足球》第250顆! 魯尼獨居曼聯進球王

曼聯名將魯尼射入第250顆進球，刷新隊史紀錄。(美聯社資料照)

英格蘭名將魯尼(Wayne Rooney)22日對戰斯托克城踢進了他在曼聯的第250顆進球，打破了查爾頓爵士(Sir Bobby Charlton)的249顆進球紀錄，成為曼聯史上的進球王。這顆歷史性的進球是以一記神乎其技的自由球直接破門完成。

魯尼這一球出現在傷停補時階段(全場第93分鐘)，從左路起腳，以絕妙的角度飛越人群上方破門，也幫助曼聯以1-1戰平斯托克城。雖然魯尼本人有些失望，因為這記射門沒能幫助他們贏球，不過這也是他生涯值得驕傲的一日。「對我個人而言，這是令人自豪的一刻，締造這項紀錄是無比的榮譽。」

79歲的查爾頓爵士也在賽後祝賀魯尼，他承認對於紀錄被破有點難過，但他也真心為魯尼感到高興。「魯尼絕對有資格名垂史冊，他同時是曼聯與英格蘭國家隊的進球王，我為他高興。」查爾頓的紀錄自1973年至今已高懸超過40年，他於35歲退役，而魯尼現年才31歲。

Nike也把握這個良機推出魯尼的紀念鞋，稱為「WR250」，用一個金色皇冠與數字250做為logo，象徵他的傲人紀錄。在魯尼的250顆進球裡，其中193顆是由右腳踢進，27顆為左腳，30顆為頭槌。

(中時電子報)