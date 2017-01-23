上任第一砲 川普為就職報導與媒體開戰

剛上任的白宮發言人史派瑟21日首度召開記者會，便稱媒體蓄意做出不實報導，並拿出川普就職典禮當天的照片，說有空前多觀眾見證。（圖/美聯社）

白宮發言人史派瑟21日說完話，不等媒體提問，便甩頭走人。（圖/美聯社）

在數百萬人走上街頭，抗議川普當選，展開自越戰以來最大的政治示威後，美國新總統發言人史派瑟（Sean Spicer）周六利用首場白宮簡報會，向記者大吼，說他們做了錯誤的報導，並宣稱，有空前多的觀眾見證了川普的就職典禮。

他說，這些旨在潑就職冷水的攻擊既可恥，又錯誤。由於他的說法與事實不符，引起輿論譁然。白宮高級幕僚康葳（Kellyanne Conway）周日隨即設法滅火，她告訴 美國國家廣播公司（NBC）著名政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press），史派瑟只是提供了「另類事實」，結果不但沒滅火，反倒是火上加油，引發更大的爭議。

主持人陶德（Chuck Todd）甚至當場質疑道，「另類事實不是事實，那是撒謊」。

彭博（Bloomberg）新聞社指出，雖然川普上任還不到兩天，但白宮與新聞媒體間的嫌隙卻已擴大，反對者痛批川普是說謊成性的騙子。

而川普在中央情報局（CIA）位於維吉尼亞總部的演說中，也首度指控媒體，說他們製造他與中情局間的「紛爭」。事實上，好幾個月以來，川普公開與情報界領袖抗爭，說他們指稱俄羅斯政府介入美國總統大選的說法不實，後來甚至暗示，中情局是與他作對的洩密元凶。

「對我開最後一槍，」川普1月11日在推特上寫道，「我們是住在納粹德國嗎？」

而在同一場中情局演說中，川普若有所思地指出，「有100萬人，還是150萬人」參加了他的就職典禮。儘管當天並沒有官方統計數字，但以同一個地點的同一個角度看來，當天出席的人數顯然比歐巴馬2009年首度就職時，官方統計稱，有180萬人參加少了很多。

此外，據華府地鐵系統人員說，就算與較少人出席的2013年歐巴馬第二次就職相比，周五上午11點的乘客量，仍比4年前的同一時段要少。

(中時電子報)