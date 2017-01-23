上任第一砲 川普為就職報導與媒體開戰
在數百萬人走上街頭，抗議川普當選，展開自越戰以來最大的政治示威後，美國新總統發言人史派瑟（Sean Spicer）周六利用首場白宮簡報會，向記者大吼，說他們做了錯誤的報導，並宣稱，有空前多的觀眾見證了川普的就職典禮。
他說，這些旨在潑就職冷水的攻擊既可恥，又錯誤。由於他的說法與事實不符，引起輿論譁然。白宮高級幕僚康葳（Kellyanne Conway）周日隨即設法滅火，她告訴 美國國家廣播公司（NBC）著名政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press），史派瑟只是提供了「另類事實」，結果不但沒滅火，反倒是火上加油，引發更大的爭議。
主持人陶德（Chuck Todd）甚至當場質疑道，「另類事實不是事實，那是撒謊」。
彭博（Bloomberg）新聞社指出，雖然川普上任還不到兩天，但白宮與新聞媒體間的嫌隙卻已擴大，反對者痛批川普是說謊成性的騙子。
而川普在中央情報局（CIA）位於維吉尼亞總部的演說中，也首度指控媒體，說他們製造他與中情局間的「紛爭」。事實上，好幾個月以來，川普公開與情報界領袖抗爭，說他們指稱俄羅斯政府介入美國總統大選的說法不實，後來甚至暗示，中情局是與他作對的洩密元凶。
「對我開最後一槍，」川普1月11日在推特上寫道，「我們是住在納粹德國嗎？」
而在同一場中情局演說中，川普若有所思地指出，「有100萬人，還是150萬人」參加了他的就職典禮。儘管當天並沒有官方統計數字，但以同一個地點的同一個角度看來，當天出席的人數顯然比歐巴馬2009年首度就職時，官方統計稱，有180萬人參加少了很多。
此外，據華府地鐵系統人員說，就算與較少人出席的2013年歐巴馬第二次就職相比，周五上午11點的乘客量，仍比4年前的同一時段要少。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。