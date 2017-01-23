東半部易有短暫雨 早晚氣溫偏低
中央氣象局表示，23日水氣稍增加，東半部下雨的範圍將廣一些，北部山區也有局部短暫雨；氣溫方面，夜晚清晨中部以北約攝氏12至13度，其他地區也只有14至16度，且中南部日夜溫差稍大。
氣象局指出，23日水氣稍增加，東半部下雨的範圍將廣一些，其中宜花及基隆北海岸的機率又比台東更高，北部山區也有局部短暫雨，其他地區仍可以維持多雲到晴的天氣。
氣溫方面，夜晚清晨中部以北約攝氏12至13度，其他地區也只有14至16度，白天雲量增多，最高溫也將比22日略降1至2度，北部及宜蘭、花蓮約16至19度，中南部及台東約21至25度，北台灣一整天偏涼，中南部日夜溫差稍大，提醒大家要適時調整衣著，也請多留意身旁心血管疾病患者及年長者的健康狀況。
此外，氣象局提醒民眾，台灣附近沿海風浪大，中部以北及恆春半島沿海可能出現9至10級的強陣風，海面風浪大，沿海活動及海上作業要特別注意安全。1060123
(中央社)
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