川普邀請 2月華府會見尼坦雅胡

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以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天聲明指出，美國總統川普邀請他2月在華盛頓會面。

路透社報導，這兩位領導人藉由電話交談。聲明形容，這場對話「非常溫暖」。

川普則表示，他與尼坦雅胡的通話「非常好」。

尼坦雅胡辦公室的聲明說，「總理表達他渴望與川普總統密切合作，打造共同願景，促進區域的和平及安全，讓美國和以色列之間沒有隔閡」。

聲明指出，雙方論及與伊朗的核子協議、巴勒斯坦人的和平進程及其他議題，另表示會面日期將在接下來幾天確定。1060123

(中央社)