今多雲到晴氣溫仍低 明下半天轉濕冷
今日至明日清晨，仍受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏低，中部以北沿海及空曠地區將會有11至12度左右的低溫，預測各地溫度，北部12-19度、中部12-23度、南部15-25度，台中今晨僅12.9度。今日各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，降雨方面，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。
今天全台灣仍然相當冷，不過由於天氣晴朗穩定，因此還算是進行年前大掃除的好時機，建議民眾可以好好把握，預計農曆春節前，各地溫度還會逐漸回升。
而穩定天氣至少可以持續到明天上半天，從明天下半天起，雖然溫度仍會逐漸回升，不過受到水氣增加的影響，北部和東半部將會有局部短暫陣雨，天氣相對不穩定。
至於在今天空氣品質部分，23日中南部地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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