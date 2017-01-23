法國左派總統初選 誰出線都被邊緣化

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法國左派政黨今天舉辦總統初選首輪投票，初步結果顯示，前教育部長阿蒙和前總理瓦爾斯將可進入第2輪投票。但民調顯示，無論誰出線，左派在總統大選中都無一席之地。

法國左派政黨今天舉辦總統初選第一輪投票，共7人參加。先前民調顯示，支持率領先的3人為前經濟部長蒙特布赫（Arnaud Montebourg）、阿蒙（Benoit Hamon）和瓦爾斯（Manuel Valls）。

到晚間10時為止，阿蒙以36.12%得票率領先，瓦爾斯以31.24%居次，蒙特布赫僅取得17.69%。

阿蒙與瓦爾斯將於29日的第2輪投票中對決，勝出者將代表左派參加4月23日和5月7日的總統大選。

瓦爾斯晚間對阿蒙喊話，「今晚起開始另一波選戰，您和我之間的抉擇很清楚，（這是）一個確定落選和可能勝選之間的抉擇」。

阿蒙則回應，「說（我）確定落選，這是老套的政治」。

兩人之間充滿煙硝味，但根據民調機構Ipsos Sopra Steria晚間發布一項提早於20日執行的調查結果，無論左派參選人是阿蒙還是瓦爾斯，都會在4月23日的首輪投票就被淘汰，這結果也與近期種種民意調查一致。

這項調查顯示，若瓦爾斯出線，只能在大選中得到9%選票，落後於極右派瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的27%、右派費雍（Francois Fillon）的25%和號稱中間路線的馬克宏（Emmanuel Macron）的18%，也遠遜於極左傾向的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的15%。

若由阿蒙參選，也只能得到8%選票，比瓦爾斯更少，左派在今年大選中形同被邊緣化。1060123

(中央社)