美東南部強烈暴風雨肆虐 至少16死

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有關當局表示，美國東南部週末遭強烈暴風雨席捲肆虐，至少16人喪命。

法新社報導，喬治亞州緊急應變管理暨國土安全機構（GEMA/HS）指出，該州中南部一個鄉村地區受創最嚴重，至少12人死亡。

加上昨天早上龍捲風掃過密西西比州南部，另有4人喪命，20人受傷。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，喬治亞州部分地區受創面積廣大，為數眾多的樹倒下，好幾個郡電線被吹落到地上。

雖然暴風雨已離去，當局警告會有第2波嚴峻天氣逼進，恐將有更多豪雨及強風侵襲。1060123

(中央社)