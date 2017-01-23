1月23日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●年改》四大基金擬整併 「行政法人化」管理

年金改革國是會議昨登場，有鑑於政府四大基金績效不佳，執政黨團總召柯建銘提出「行政法人化」構想，主張基金管理需要專業，基金可以整併成「類主權基金」，由專責單位統籌投資運用。對此，立委及學者等各界與會代表多數表示贊成，反對委外操作。

●插管治療中 台泥董座辜成允摔倒昏迷

台泥集團董事長辜成允本月21日晚間在台北晶華酒店參加喜宴後，不慎摔倒昏迷，雖立即送醫急救，但目前仍在加護病房觀察中；集團三家上市公司台泥、中橡及信昌化昨（22）日緊急召開董事會，決議台泥、中橡董事長及總經理職務由辜成允妹婿張安平代理，信昌化也由張安平代理董事長。

●小英喊話 林萬億：年改拚修法 不拖過520

年金國是會議結束，年改會執行長林萬億表示，現有18％改革案研擬6年歸零，但有人建議2年後就走入歷史，將再精算後決定版本，草案預計3月送到立法院，最晚也不會拖過5月20日。蔡英文總統則強調「如果年金制度的改革可以成功，台灣就沒有無法完成的改革」。

蘋果日報

●摔下樓 辜成允命危

台泥集團董座辜成允驚傳摔傷意外！六十二歲的辜成允前天赴晶華酒店參加喜宴時，不慎從三樓滾落至二樓半平台，當時即失去意識，但仍有生命跡象。據目擊者表示，辜身上無明顯外傷，鼻子出血，被送往台北馬偕加護病房急救，昨下午轉至振興醫院。據馬偕醫師透露，辜應是從樓梯跌落時，不慎撞擊頭部，造成腦部急性外傷出血，情況危急。

●接班轉虧為盈 「內心住狂人」

說話總是溫文儒雅的辜振甫次子辜成允，其實骨子裡有著剛毅的強人性格，面對父喪、公司虧損、家族分家排山倒海的困境，他祭出「鷹式管理」，自嘲：「內心住著一個狂人，困難來時，狂人會吶喊『來，看你能不能打垮我！』」

●年金只撐25年 青年憂領嘸

年金改革國是會議昨落幕，總統蔡英文引用前總統馬英九對年金改革的談話說，「就算再困難，年金改革也一定要做！」強調「台灣禁不起再一次的失敗，我們一定要成功」，這是溫和漸進改革，「不是霸凌某些職業別，更不會讓大家活不下去！」分組會議中勞團痛批勞保投保薪資「天花板」沒打開，月退金卻無「地板」保障，擔心勞工淪為「下流老人」。青年代表質疑，改革只維持25年財務穩定，擔心40歲領不到錢，「退休遙遙無期。」

聯合報

●年金改革 3月送立院

年金改革國是會議昨天落幕。蔡英文總統在會議閉幕致詞時說，相信紛紛擾擾終會過去，「如果年金改革制度可以成功，台灣沒有無法完成的改革」。政府對改革的原則會有所堅持，但也會繼續跟社會溝通，將衝擊降至最低。

●全球反川普 連教宗也暗批

美國總統川普就職第二天，全世界掀起一片質疑川普潮。估計兩百五十萬人廿一日在全球各地舉行遊行反川普，僅美國華盛頓的「婦女進軍華盛頓」就有五十多萬人參加，多名好萊塢大咖影星在全美上街頭響應，連天主教教宗方濟各都暗批川普。

●蔡英文：年改不分藍綠 要成功

年金改革國是會議昨天落幕，蔡英文總統在開幕時特別引述前總統馬英九四年前的談話：「年金制度是自助與互助的制度，不是你的或我的年金，而是我們的年金，也是我們子孫的年金，更是不會倒也不能倒的年金」，蔡說，年金改革不分藍綠，是為了國家長治久安，不分黨派領導人都必須要做的事。

自由時報

●年金改革法案 三月送立院

年金改革國是會議全國大會昨在總統府舉行，最後將分組報告與年金改革草案一起列為修法參考。蔡英文總統出席閉幕典禮致詞指出，「年金改革若能成功，台灣就沒有無法完成的改革」，未來將進行修法，前面還有一段路要走，不同意見仍有機會表達，政府會堅持改革也會溝通，將衝擊降到最低，打造更理想的制度，走向更美好的未來。

●沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命

四十二歲黃姓男子獨自從台北騎單車，流浪到屏東，他不滿沒吃到「寒士餐會」，加上農曆春節將屆，越想越沮喪，竟學「蜘蛛人」，攀爬上屏東市近郊一座六萬九千伏特的高壓電塔，由於離地卅多公尺，高壓電線就在身旁，嚇壞路過民眾；黃男與警、消僵持半小時，不肯下來，所幸警員洪萬居急中生智，一句「只要肯下來，我一定包紅包給你過年，並招待你吃飯…」總算溫暖了黃男的心，讓他下來，化解危機；洪萬居事後招待黃男到派出所吃便當，並自掏腰包塞了一千元紅包給他過春節。

●陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界

年金改革國是會議在昨天閉幕，副總統陳建仁接受本報專訪指出，「我們現在會操心年金，就是因為我們從一個高經濟成長、高利率、高薪資成長的時代，進入到通通低的時代，才會有這樣的困擾，美麗新世界就是要往經濟發展去做。」他強調，年金，短時間可以解決，經濟，需要更長期來推動，這個做好，台灣才有未來。

(中時電子報)