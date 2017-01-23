毒蟲當眼影色彩名稱 美妝品牌惹爭議

美國彩妝品牌Urban Decay透過大型美妝連鎖店Sephora販賣的一款眼影盤，其中紫色眼影取名為「毒蟲」而引發爭議。有網友日前在Change.org發動連署，要求為這款眼影改名。

彩妝品牌Urban Decay在2016年12月新上市，售價49美元的「夜幕來臨」（Afterdark）十色眼影盤，眼影顏色名稱充滿文學意味，例如金黃色眼影取名為「罪惡」（Sinful），咖啡色眼影取名為「下班」（Off Duty），秋香綠的眼影則取名為「休息室」（Lougne）。其中紫色眼影的名稱被取為「毒蟲」（Druggie），則引發輿論爭議。

日前有網友在Change.org發動網路連署，要求Urban Decay品牌以及販賣這款眼影盤的美妝通路連鎖商Sephora，必須撤換「毒蟲」這個色彩名稱。

連署理由指出，根據美國疾病管制中心統計，單是在2014年當中與毒品相關的死亡人數高達7萬6522人，其中服藥過量致死人數有4萬7000多人，吸食海洛因過量致死也有1萬多人，「這些因為毒品成癮而失去性命的民眾，經常被稱為『毒蟲』，你們卻用這樣的名稱當做眼影色彩的用詞。」

這項網路連署當中進一步指出，使用「毒蟲」做為產品名稱，不僅是把每年因為毒品而死亡的7萬6522人拿來開玩笑，對於家屬來說更是非常無情，「你們的消費者當中絕大多數是年輕男女，你們處理社會問題的方式，還有判斷是非的態度，都常被他們視為榜樣。當你們把『毒蟲』當做眼影名稱的時候，等於讓使用毒品變得美化。這樣是不對的。」

由女性消費者魯伊斯（Maurah Ruiz）在1月初發起，目標人數為1500人的這項網路連署，如今已有1252名網友響應。

對於這起要求產品更換名稱的風波，Sephora並沒有直接回應，僅在13日透過推特發文寫道：「對於因為眼影名稱而被冒犯的所有民眾，我們鄭重道歉。請與我們進一步直接洽詢。謝謝！」

另外，Sephora也透過公關公司對媒體發表聲明表示，這款眼影盤屬於限量版商品，賣完之後就不會再進貨。Urban Decay 則並未對此發表評論。1060123

(中央社)