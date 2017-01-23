隋棠挺孕肚搭捷運遭撞 老公氣炸吼路人
隋棠與老公Tony結婚以來瘋狂曬恩愛，兩人的兒子Max更是超級可愛，目前她肚中更有女兒Lucy，且預產期就在本月。不過昨兩人外出購物，就在捷運手扶梯上，隋棠被一位趕路民眾撞開，嚇得她趕緊死命抓著老公，就怕發生意外，而Tony看見愛妻險些摔倒，怒吼路人「冷靜點！」
隋棠昨與老公搭捷運外出買麵包，不過就在要搭手扶梯下月台時，她原有意往下走和老公站一起，沒想到在移動過程中竟遇上一位趕車民眾，對方說了聲「借過」後，就急忙往下走，完全沒注意到隋棠已經被撞開，當下隋棠趕緊一把拉住老公才沒摔倒，但對方卻是頭也不回的快步離開。
這讓看到愛妻險些受傷的Tony很憤怒，大吼對方「嘿！冷靜點！」但隋棠第一反應卻是快抱住老公，阻止他往下追人，但他還是生氣著說「希望你錯過列車！」讓隋棠笑稱老公當下簡直是綠巨人浩克；事後Tony還是無法釋懷，頻問隋棠「他穿制服嗎？」、「這年紀該注意禮貌了」、「其實從妳背後也看不出懷孕所以不怪他」等，讓隋棠無奈，直呼老公真的是「又溫柔敦厚的綠巨人。」不過隋棠也強調台北捷運已經取消靠右站，希望民眾都能多注意一些。
(中時電子報)
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