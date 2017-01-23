NFL》四分衛萊恩傳4達陣 獵鷹挺進超級盃
職業美式足球（NFL）國家聯會冠軍戰，23日凌晨由亞特蘭大獵鷹隊在主場喬治亞巨蛋迎戰來犯的綠灣包裝工隊；獵鷹在四分衛萊恩（Matt Ryan）全場4次達陣傳球領軍下，以44比21淘汰包裝工，取得挑戰第51屆超級盃的資格，也是自1998年之後，隊史第二次站上超級盃舞台。
在主場球迷助威下，獵鷹一開賽就發動陸空聯手出擊的凌厲攻勢，第一波進攻就在三分鐘內由接球員沙努（Mohamed Sanu）接獲萊恩二碼的傳球達陣，取得7比0領先。包裝工首次攻勢受阻於獵鷹防守組，踢球員克羅斯比（M.Crosby）的41碼射門又告落空，獵鷹隊得理不饒人，第一節終了前再由布萊恩的28碼攻門球添得3分，10比0超前。
包裝工在老經驗的明星四分衛羅傑斯（A.Rodgers）領銜下於第二節進行反撲，豈料，竟在對方達陣區前發生掉球失誤。重新取得球權的獵鷹，立即趁勢追擊，四分衛萊恩出其不意的自行跑出一次14碼的跑陣攻進包裝工達陣區，上半場終了前，他和本場表現搶眼的接球員瓊斯（Julio Jones）再演出5碼的傳球達陣，主隊在上半場結束時已即取得24比0大幅超前，提前為最終勝負定調。
攻守失序加上傷兵困擾令包裝工全場處於挨打局面，雖然羅傑斯在下半場也送出3次達陣傳球，但每當包裝工攻勢有所進展，獵鷹總能立即給予反擊，讓比分始終維持在三個達陣以上的差距，令包裝工終究無力回天而拱手讓出勝利。
(中時電子報)
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