排灣族華麗婚禮　3月登場

排灣族華麗婚禮。（陳志東攝）

排灣族的華麗服飾、琉璃珠、雕刻展現藝術文化之美。（陳志東攝）

排灣族華麗婚禮。（陳志東攝）

排灣族華麗婚禮。（陳志東攝）

排灣族華麗婚禮。（陳志東攝）

沒有皇權集中，就不會有故宮的國寶；沒有拿破崙彪炳戰功，就不會有羅浮宮的絢麗；沒有財富與智慧匯集，就無法產生改變現代文明的Google Map與iPhone。財富與權力過度集中於少數人，這是罪惡，還是藝術與文明的溫床？

這是無解的答案，端視這權力與財富集中在誰身上。集中在自私者身上，就會養成土豪哥。集中在教會手上，就孕育了巴哈與達文西；集中在許文龍身上，成就了奇美博物館；集中在排灣族與魯凱族貴族身上，就此催生絢麗無比的服飾與藝術文化。

在台灣各族原住民中，只有排灣族與魯凱族有嚴格的貴族、勇士、平民等社會階級，在這制度下，貴族獨享收稅權，擁有農田、住宅、尊號、百步蛇器物紋飾，並可享有特殊服飾與琉璃珠等特權。

把人分階級，造成財權集中少數人，這是社會不公，但就是這個集中與不公，打造出排灣族遠遠強於其他原住民族的華麗服飾、琉璃珠、雕刻等藝術文化之美。最能看到這一些美，就是貴族舉辦婚禮時。

每年3月，交通部觀光局茂林國家風景區管理處都會舉辦「南島族群婚禮」，只要是已成年且未曾有過婚姻紀錄之男女新人，不管是閩南人、客家人或外國人均可報名參加，讓彼此穿上排灣族或魯凱族貴族服飾，依循其傳統儀式進行婚禮，這是場非常華麗的婚禮。

今年活動日期為106年3月10日(五)新人報到及新人之夜；106年3月11日(六)正式舉行魯凱族傳統婚禮活動，地點暫定為屏東縣霧臺鄉霧臺國小。名額正取10對，備取3對，即日起開放報名。

(中時)