排灣族華麗婚禮 3月登場
沒有皇權集中，就不會有故宮的國寶；沒有拿破崙彪炳戰功，就不會有羅浮宮的絢麗；沒有財富與智慧匯集，就無法產生改變現代文明的Google Map與iPhone。財富與權力過度集中於少數人，這是罪惡，還是藝術與文明的溫床？
這是無解的答案，端視這權力與財富集中在誰身上。集中在自私者身上，就會養成土豪哥。集中在教會手上，就孕育了巴哈與達文西；集中在許文龍身上，成就了奇美博物館；集中在排灣族與魯凱族貴族身上，就此催生絢麗無比的服飾與藝術文化。
在台灣各族原住民中，只有排灣族與魯凱族有嚴格的貴族、勇士、平民等社會階級，在這制度下，貴族獨享收稅權，擁有農田、住宅、尊號、百步蛇器物紋飾，並可享有特殊服飾與琉璃珠等特權。
把人分階級，造成財權集中少數人，這是社會不公，但就是這個集中與不公，打造出排灣族遠遠強於其他原住民族的華麗服飾、琉璃珠、雕刻等藝術文化之美。最能看到這一些美，就是貴族舉辦婚禮時。
每年3月，交通部觀光局茂林國家風景區管理處都會舉辦「南島族群婚禮」，只要是已成年且未曾有過婚姻紀錄之男女新人，不管是閩南人、客家人或外國人均可報名參加，讓彼此穿上排灣族或魯凱族貴族服飾，依循其傳統儀式進行婚禮，這是場非常華麗的婚禮。
今年活動日期為106年3月10日(五)新人報到及新人之夜；106年3月11日(六)正式舉行魯凱族傳統婚禮活動，地點暫定為屏東縣霧臺鄉霧臺國小。名額正取10對，備取3對，即日起開放報名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。