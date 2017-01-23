金卡戴珊被搶受創 肯伊無性生活崩潰
真人秀女星金卡戴珊去年在巴黎出席時裝週時遇歹徒搶劫，她財物損失高達台幣3億，據傳當時她人也被反綁在廁所，甚至後來透露歹徒有意從背後射殺她。她因此身心受創，現在傳出老公肯伊威斯特就向周遭親友抱怨，指兩人已經好久沒有性生活。
金卡戴珊一家近來不平靜，她的饒舌歌手老公肯伊威斯特先前也才剛因工作壓力到崩潰送醫，沒想到金卡戴珊因去年在巴黎遇劫後身心靈大受打擊，傳出肯伊威斯特近來就向親友抱怨老婆在性生活上「搞罷工！」
有知情人士透露肯伊整天投訴沒性生活，但金卡戴珊也說現在沒了「性趣」都是因為搶劫案害的，當肯伊威斯特質疑為何兩人沒性生活時，金卡戴珊則會反問他「你為什麼不去試？」認為他對房事也沒有努力。不過也有人透露現在金卡戴珊對老公非常差，「看來她只想要肯伊能幫助她事業就好。」完全不想在乎他的感受。
(中時電子報)
關鍵字：金卡戴珊
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