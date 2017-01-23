吳德榮：北部早晚冷 明氣溫略升

氣象專家吳德榮表示，今天至明晨仍受「大陸冷氣團」影響，北部多雲、白天涼、早晚冷，中南部晴時多雲、日夜溫差大；明天白天冷空氣逐漸減弱，氣溫略升。

昨晚淡水氣溫驟降至10.5度，逼近這波「強烈大陸冷氣團」平地的最低溫(10.4度)。明(24日)白天冷空氣逐漸減弱，氣溫略升；西半部天氣穩定，北海岸、東半部零星短暫雨的機率提高。

週三(25日)上半天持續回暖，下半天鋒面抵達、氣溫下降；北部、東半部轉為有局部短暫雨，中南部雲量略增。小年夜（26日)偏乾的東北季風影響，北部天氣好轉，早晚偏涼微冷，中南部晴朗、日夜溫差大，僅東半部有些零星短暫雨的機率。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，最新模擬顯示，春節年假期間，天氣系統偏弱，北台灣雖有比較多的變化，但也不致太差。

除夕(27日)白天各地晴朗穩定，僅東北部有一點降雨機率。除夕晚至年初一(28日)晨東北季風的水氣增多，東北部有局部雨、大台北山區、北海岸局部短暫雨的機率提高、大台北平地雲量增多、鄰近山區也有一點飄雨的機率，其他地區則不受影響。

年初一白天起至年初三(30日)上半天，各地天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部易有局部短暫雨；初二、三清晨西半部易有霧，應注意。

年初三下半天鋒面影響，天氣轉變，北部、東半部轉有雨，氣溫下降。因模擬模式會持續調整，請隨時注意最新資料更新。1060123

(中央社)