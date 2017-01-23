台藝術家蔡筱淇 最新力作英醫院亮相
旅英台灣藝術家與夫婿吉川公野的最新公共裝置藝術作品「水中花」，擊敗多位勁敵正式在倫敦聖湯瑪斯醫院永久性展出，獨特設計獲得院方與病患一致好評。
聖湯瑪斯醫院（St Thomas’）位在英國國會大廈與大笨鐘對面，是倫敦知名的教學醫院，2013年院方的基金會Guy’s and St Thomas’ Charity公開徵選，醫院東側新加蓋的42公尺高玻璃牆2個室內挑高的三角型空間藝術作品，蔡筱淇與吉川公野的提案直接進入最後4強，最後票選時受到超過50%的民眾支持勝出。
蔡筱淇接受中央社記者訪問時說，她和吉川公野為這個計畫腦力激盪時，兩人一同到醫院附近的水族館參觀，看到館內的浮萍和水草非常悠哉的在水中輕輕擺動，讓人感到非常放鬆，這個42公尺高的玻璃中庭就像是兩個巨大的水族箱，讓在等待的病人和家屬感受沉浸在水底，放鬆的觀察他們像是在水中綻放的花朵作品，隨著從窗外流進的自然空氣流動緩緩的轉動。
蔡筱淇與吉川公野自「皇家藝術學院」（Royal College of Arts）畢業後，10多年來創作包括位在倫敦中國城的舞獅等公共藝術作品，是被各方看好的藝術家，他們是聖湯瑪斯首次聘請製作公共藝術的亞洲藝術家。
以鋁片、防火塑膠、鋼絲等質材設計展示在聖湯瑪斯醫院的「水中花」作品。蔡筱淇說，這是她與吉川公野合作創造以來規模最大的作品，是他們藝術家職業生涯的重要里程碑，「這是個很大挑戰，創作過程中玻璃中庭正在興建，我們同時與建築師、工程師共同合作，是全新的經驗，計畫完成帶給我們很大的成就感」。
Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust負責藝術計畫的經理歐蘇莉文（Liz O’Sullivan）指出，蔡筱淇與吉川公野的裝置藝術作品所在的區域是加護病房與重症病患區，醫生護士覺得從每一層樓都可以看得到，工作之餘從窗戶看出去覺得作品讓他們可以暫時忘卻工作壓力，病患家屬也因為凝視這件作品，得以擺脫憂鬱的心情，達到紓壓的神奇效果。
蔡筱淇在裝設「水中花」作品時身懷六甲，作品完成後女兒吉川嫻也在聖湯姆斯醫院誕生，「水中花也稱的上是吉川嫻的作品」。1060123
(中央社)
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