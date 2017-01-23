春節假期長 先準備3種備用藥
農曆春節快到了，藥師黃彥儒表示，過年期間很多醫療院所休診，建議民眾可在家中準備3大類藥品，包括感冒藥、腸胃藥與外傷用藥，以備不時之需，並破除民眾常見藥品保存迷思。
黃彥儒說，必備3類藥品包括咳嗽、流鼻水時，用來緩解症狀的感冒藥，大吃大喝導致拉肚子的腸胃藥，以及外傷會用到的食鹽水、藥膏和棉棒，如果家裡有過敏體質，則可另外準備過敏、流鼻水的備用藥品。
選用藥品有技巧，像是腸胃藥就有分為腸與胃的部份，如果是吃到不乾淨的食物，導致拉肚子，就是屬於腸道問題，應服用緩瀉的藥物，避免狂拉脫水；如果是消化不良、脹氣、胃酸過多，則可吃抑制胃酸、消脹氣的胃藥，來緩解不適。
不只如此，藥品保存也大有學問，黃彥儒指出，很多人經常開封後就把藥盒丟了，但實際上外盒都會有正確保存方式和使用方法，建議留著比較好。
此外，不少民眾也常有「藥品放冰箱可保鮮」的錯誤觀念，黃彥儒說，一般常見藥物只要保存在室溫攝氏15至30度陰涼環境即可，放冰箱不僅不會保鮮，反而容易讓藥品受潮，不論是包裝藥、散裝藥，建議3個月沒吃完就要丟棄，以防變質。
還有人買眼藥水、藥膏，看到包裝上的保存期限長達1年，就以為開封後真的能放1年，但其實這些日期都是「未開封的保存期限」，黃彥儒指出，眼藥水和藥膏不像藥丸是小包裝，開封後容易受到細菌污染，呼籲多挑選小包裝，打開後盡量1個月內用完。
持有慢性病連續處方箋的患者，藥師公會全聯會也提醒，若連續第2、3次領藥屆滿日或回診日期，正好是1月27日（除夕）至2月1日（初五）之間，可提前從17日起先行領藥，才不會在過年期間斷藥。1060123
(中央社)
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