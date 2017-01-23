日月潭環湖單車道 名列世界8大最美路線

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日月潭環湖單車道，獲選世界8大最美自行車路線！（廖志晃攝）

日月潭環湖單車道，沿途風光明媚，美不勝收，已成熱門單車路線！（廖志晃攝）

日月潭環湖單車道，繼獲CNN評選為全球10大最美自行車道後，最近，又被旅遊搜尋網站Skyscanner選為世界8大最美單車路線！山中明珠日月潭寧靜絕美，雖然遠離喧囂，卻總是舉世矚目焦點。

日月潭風管處副處長陳志賢指出，旅遊搜尋網站Skyscanner選出的世界8大最美單車路線，除了日月潭，還包括美國大峽谷、日本廣島、法國勃根地、智利復活島、印度烏代坡、捷克波西米亞、及古巴哈瓦那。

日月潭環湖單車道，全長33公里，由於擁有得天獨厚的自然景觀，朝暉夕陰，氣象萬千；加上近年來，日管處積極規畫、構建完善的自行車道，已成為最熱門的單車路線。

南投縣觀光處長王源鍾表示，日月潭是台灣各風景區中，國際化知名度最高的景點，還有絕美的景觀，則是先天的優勢；而且，日月潭周邊住宿、伴手禮、餐飲等，旅遊服務機能完善；還有台灣好行公車、高鐵套票，讓遊客往來便利，加上日管處的努力，將日月潭一再推向國際舞台！

王源鍾指出，環湖單車道與自然融合，而且騎程體驗多樣化，時而穿梭林間，還能在湖面上乘虛御風，可以騎短程親子同樂，或者環湖挑戰體能，都能各得其樂，歡迎大家來體驗。

(中時)