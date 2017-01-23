台南遠東飯店登高賽 4/23開跑

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香格里拉台南遠東國際大飯店第三屆登高賽，預定4月23日開跑，開放1200個名額，即日起至3月15日接受報名。（台南遠東飯店提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年1月23日

香格里拉台南遠東國際大飯店第三屆登高賽，預定4月23日開跑，開放1200個名額，即日起至3月15日接受報名。

香格里拉台南遠東國際大飯店位於台南火車站後方，是台南最高的建築，民國104年首辦登高賽，今年是第三年，將請來國際超跑好手林義傑代言。

遠東飯店表示，今年登高賽預定1200人參賽，分為個人男子組450人、個人女子組350人及團體組40組400人。目前已有數百人報名。

參賽者將從飯店地下2樓出發，往頂樓38樓衝刺，階梯近千級。飯店在中途將設有休息補給站。

飯店說，這場活動結合公益，活動所得在扣除支出後，將全數捐給台南家扶中心。1060123

(中央社)