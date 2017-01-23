MLB》范圖拉驟逝 皇家隊友難以置信

皇家王牌范圖拉驟逝，撼動大聯盟。(美聯社)

皇家火球男范圖拉(Yordano Ventura)昨晚於多明尼加出車禍，年僅25歲的王牌突然離開人間，皇家全隊上下都難以接受這個事實，想到過去范圖拉充滿活力的模樣，皇家總管莫爾(Dayton Moore)不禁感嘆的說，「他總是給所有人帶來笑容。」

范圖拉於2013年登大聯盟，靠著極速160公里的火球，擠身皇家先發輪值。生涯四年除菜鳥年，連三年斬獲10勝，皇家能鹹魚翻身，堪稱「王牌」的他功不可沒。《EPSN》報導，他是在往安卓恩鎮(Juan Adrian)方向，距多明尼加首都聖安托多明哥(Santo Domingo)西北方約40英里處的公路上出事，事故原因待釐清。

「我們不想去相信這件事，」頓失王牌，范圖拉的昔日隊友們，個個難以置信，2013年時因受傷，先發位置被范圖拉取代的當家左投達菲(Danny Duffy)說，「他有超強的心臟，他愛他的隊友們，且在球場上總表現得很快樂，他肯定會讓人懷念。」主炮荷斯莫(Eric Hosmer)也在個人IG放上兩人的合照寫道，「我愛你我的兄弟。難以置信，不知道該說些甚麼。我愛你王牌。」

帶著感傷的情緒，無論過去范圖拉，有多麼桀敖不馴、難管理，如今大家對這名極具天賦的少年強投驟逝，心中只有遺憾，莫爾認為他的離去，讓大家能把更多事看得透徹，「這提醒了我們，沒人能保證會有明天。」范圖拉的喪禮，預計於美國時間24日在他的家鄉拉斯特雷納斯(Las Terrenas)舉行。

(中時電子報)