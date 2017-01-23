傳總統府不再借場地 街友淚問：我們做錯什麼？

邁入第27年的「寒士尾牙宴」22日於全台同步盛大開桌，超過2萬名街友、獨居老人齊聚凱道。傳出總統府嫌有損國家門面，明年不再出借場地，有街友淚問：「我們做錯了什麼？」(鄭任南攝)

邁入第27年的「寒士尾牙宴」昨於全台同步盛大開桌，超過2萬名街友、獨居老人齊聚凱道，別開生面。但因年金改革同場抗爭，入場困難重重，更傳總統府嫌有損國家門面，明年不再出借場地，有街友淚問：「我們做錯了什麼？」

創世、華山與人安基金會策略聯盟，連續27年舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙，於全台16處席開3650桌，邀4萬名寒士年前能享用團圓飯，其中總統府前2200桌更創歷年紀錄。

然而，今年尾牙前，傳府方認為寒士形象不佳、有損國家門面，有意明年起不再出借場地。知情人士說，新政府上任後，已率先減少募款宣傳協助，更認為萬名弱勢齊聚隱含政府無能之意，內部透露明年不借幾已成定局。

據了解，府方可能透過修改借用規定方式「封殺」。昨有寒士聞言低語「我們做錯了什麼？」表示這場尾牙是一年當中最豐盛的一餐，期待了1整年，只盼每年能有吃飽機會。

該名人士強調，寒士各自有生命故事，政府不應帶頭汙名化。例如昨現場66歲的街友黃大哥，退休後買房卻遭騙，積蓄全留給唸大學的女兒，流浪街頭，經協助賣起黑糖糕，現已接妻回來同住；另名因做生意失敗而流落街頭的阿美，由人安輔導烤地瓜，也努力工作賺錢，實現開麵店夢想。

曾於台北市長、總統身分出席的前總統馬英九今年第8度到場，表示動員6000名志工可謂世界紀錄，盼續辦彰顯台灣愛心。馬英九總統任內曾4度出席，另4年由副總統代表；今年總統府數月前便婉拒，雙方重視程度差異可見一斑。

聯盟創辦人曹慶說，尾牙從第一年只有30個便當到今年4萬人，給予寒士心理支持比表面一頓飯更大，感謝總統府借用場地，如果沒了將不知流浪何方。但據轉述，他相信社福團體投身公益深獲社會支持，明年也一定沒問題。

創世基金會副秘書長郭慧明表示，通常提前半年借用場地，目前尚未聽說相關消息。往年曾於萬華雁鴨公園、松菸、華山等地辦理、多次更動，除須足以容納2、3萬人，也無法負擔需要支付租金的場地，總統府前恐怕已是最後一個選擇，希望來年仍能順利在這裡舉行。

(中時)