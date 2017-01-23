全面二孩實施首年 陸多出生131萬人
中國大陸2016年起實行「全面二孩」政策，全年出生1786萬人，較2015年多131萬人，也創2000年以來新高。不過，因經濟負擔重，大陸有3/4家庭不願生育第2個小孩。
綜合中新網與人民日報海外版今天報導，中國大陸國家衛生和計劃生育委員會22日召開記者會公布，依1%人口抽樣調查推算，大陸2016年出生人口達到1786萬，高於2015年的1655萬。
中國大陸國家衛計委計劃生育指導司長楊文莊表示，這是大陸2000年以來最高的出生人口，「全面二孩」政策效應初步顯現，符合預期。
他說，生育政策調整完善帶動二孩出生增加。2013年前，二孩出生占全年出生人口比重始終在30%左右，2014、2015年明顯提升，到了2016年，二孩及以上所占比例超過45%。
不過，「生得起養不起」仍是家庭養育2個以上子女面臨的難題。據中國大陸國家衛計委2015年調查，因經濟負擔、太費精力和無人看護而不願生第2個小孩的比例分別為74.5%、61.1%、60.5%。
楊文莊坦言，照料壓力、養育成本、女性職涯發展和追求生活品質等因素，對生育意願的約束增強了。
他說，育兒成本已占中國大陸家庭平均收入近50%，教育支出是最主要的負擔。此外，大陸的嬰幼兒托育服務短缺非常嚴重，就業歧視和女性產假、育嬰假等權益落實不到位等問題也造成影響。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。