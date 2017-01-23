瑪丹娜狂語炸白宮 稱只是一種比喻
針對自己昨天在婦女華府大遊行上語出驚人表示曾想過「炸掉白宮」，西洋樂壇天后瑪丹娜（Madonna）今天說，那是1種「比喻」。
路透社和「每日郵報」報導，瑪丹娜的一席話在社群媒體上引發眾多批評聲浪，甚至導致部分電視網當場中斷即時轉播。女人大遊行在全美吸引數十萬人走上街頭，對新任美國總統川普表達不滿。
瑪丹娜透過Instagram表示：「我不是1個暴力的人，我不提倡暴力，重要的是讓大家聽到並了解我演說的全文，而非斷章取義的一段話。」
「我演說的開頭是『我期盼展開1場愛的革命』，我接著鼓勵女性同胞和所有遭邊緣化的人不要氣餒，而是齊聚一堂，用它做為團結的起始點，在全球創造積極的改變。」
「我是以比喻的方式在說話，且我分享了兩種看待事物的方法：一是懷抱希望，另外是感到生氣與義憤填膺，後者是我個人的感受。」
這名58歲的巨星昨天引領觀眾呼喊：「是的，我們準備好了，」要去挑戰川普推動的政策，但她一邊喊口號一邊夾雜大量不雅的「語助詞」。
她的演說透過Youtube播放轉傳後，招致社群媒體上的眾多批評，有些網友還稱她是「惡魔」。
許多人表達對她談話的厭惡，在推特上，有些網友甚至呼籲應以發表恐怖威脅言論調查她。（譯者：中央社許湘欣）1060123
(中央社)
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