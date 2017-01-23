亞洲先例 中市首創機場快線電動公車

台中清泉崗機場升級為「台中國際機場」，為讓聯外交通更加便利順暢，台中市政府規劃推出3條「機場快線」公車路線，其中「國美館-台中國際機場線」今天正式通車營運。

這條路線首開亞洲先例，以全電動公車作為機場聯外路線營運之用，停靠站點鄰近各大旅館與飯店，不僅方便離島及來自港澳、日韓、星馬的背包客到台中觀光，更能落實節能減碳。

交通局表示，台中國際機場聯外交通相當重要，市府規劃推出3條「機場快線」公車路線：「國美館-台中國際機場線」（經烏日高鐵站）、「台中火車站-台中國際機場線」（經台灣大道）、「逢甲夜市-台中國際機場線」（經中清路）。

沿線有許多飯店與知名民宿，對港澳、星馬、日韓的背包客將是非常方便的聯外運輸系統；而對台中市民與彰化、南投的朋友，透過接駁公車前往台中國際機場搭機，往返機場也將更為便利。

今天通車的「國美館-台中國際機場線」，採取全電動公車路線，這是亞洲第1條以電動公車來做聯外運輸系統；業者在此路線投入8輛全新電動公車營運，另外市區公車路線將再加入2輛全新電動公車，使台中市電動公車數量來到52輛，超越目前擁有44輛電動公車領牌數的桃園市，成為台灣電動公車使用率最高的縣市；對於推動減少移動汙染源帶來的空汙也有所助益。

交通局也肯定業者主動結合深受小朋友歡迎的卡通人物行銷宣傳，這條路線也代表台中國際機場的聯外交通正式進入綠能、快速、安全的運輸系統；至於搭乘方式，團體採取全預約模式，民眾需於3天前進行預約，每次搭乘的金額為100元。

觀旅局也表示，「國美館-台中國際機場線」是交通局、觀旅局及台中國際機場航站共同力促的第1條機場快線通車；近兩年在市府的努力下，亞洲國際航線越開越多，包括1月15日越南最大廉航公司「越捷航空」台中到胡志明市航線增加，未來還有曼谷及澳門航線於3月底均會陸續開通等，將能嘉惠更多旅客來往台中。

交通局指出，據統計，台中市電動公車平均妥善率高於98%以上、車輛行駛續航力超過300公里，電動公車使用率大幅提升，透過編列電動公車營運費用，鼓勵業者汰換，逐步打造台中低碳城市。1050123

(中央社)