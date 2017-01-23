北京治霾祭煙火限令 業者嘆靠天吃飯

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中國大陸北京官方日前下令，春節期間如遇嚴重空汙禁售禁放煙火爆竹。22日開賣首日，各煙火爆竹銷售點生意冷清，業者都不敢大量進貨，紛紛感嘆要「靠天吃飯」。

北京晨報今天報導，北京三環內今年首次不再設置煙火爆竹零售點，三、四環之間的零售點也僅剩34個，較2016年銳減60.9%。22日開賣首日，攤商生意普遍不佳。

經營煙火爆竹零售點第4年的劉先生特地提前半小時開門，但過了上午10時首筆生意才上門，攤位附近一家餐廳老闆買了幾串鞭炮便轉身離去。

劉先生說，因為霧霾天影響，這兩年賣煙火爆竹的生意都不太好，「今年也沒敢多進貨，先賣著看吧」。

北京官方日前宣布，春節期間如遇空氣重汙染橙色或紅色預警，北京全市禁止銷售、配送、燃放煙火爆竹，違規燃放最高可處人民幣500元（新台幣約2350元）罰款。

報導指出，今年北京煙火爆竹零售點和備貨量，都創下北京煙火燃放「禁改限」12年來新低。

不少攤商表示，開賣首日只售出一些鞭炮和兒童煙火，上百甚至上千元的大型組合型煙火乏人問津。有業者感慨說，「天氣不好不能賣，我們就盼著過節能是好天氣了。」1060123

(中央社)