湯紹成：台海意外衝突的可能性升高

川普在20日就任美國總統，美方未來扮演兩岸溝通橋梁的角色可能出現變化。(圖/美聯社)

美國新任總統川普剛剛就職，對已陷如僵局的台海局勢有何影響？政治學者湯紹成指出，兩岸之間溝通幾乎中斷，加之以往扮演橋樑角色的美國出現變化，未來出現意外衝突的可能性持續升高。

政大國關中心研究員湯紹成接受陸媒中評社採訪，對於美中台局勢近期的變化發表看法，認為中國大陸對台鷹派已經站穩腳步，預估還會有新一波對台的施壓。

湯紹成表示，觀察中國大陸最近的行動做為，可以知道其態度逐漸強硬。例如奈國摘牌事件，說明大陸已不理會台灣民眾的觀感，開始將以往隱晦的施壓拿上檯面；另一方面，大陸也在境內加強管控台商，警告「在大陸賺錢回去支持台獨會有嚴重後果」。

他說，以上跡象顯示未來兩岸關係會更趨緊張，所以今年台灣恐怕不太好過。而現在兩岸之間交流管道幾乎中斷，雙方誤判訊息的機會增加，加上美國居中協調的緩衝消失，台海發生擦槍走火之意外也並非不可能了！

湯紹成強調，從過去的對外經驗看，台灣都是在美中模糊空間中取得實際利益，但現在一昧倒向美、日，將自己的活動空間縮限。因此，未來就算美中在南海議題有爭議，台灣也無法插手，更別說美國對台灣不滿之時可以有辦法反制。

(中時電子報)