湯紹成：台海意外衝突的可能性升高
美國新任總統川普剛剛就職，對已陷如僵局的台海局勢有何影響？政治學者湯紹成指出，兩岸之間溝通幾乎中斷，加之以往扮演橋樑角色的美國出現變化，未來出現意外衝突的可能性持續升高。
政大國關中心研究員湯紹成接受陸媒中評社採訪，對於美中台局勢近期的變化發表看法，認為中國大陸對台鷹派已經站穩腳步，預估還會有新一波對台的施壓。
湯紹成表示，觀察中國大陸最近的行動做為，可以知道其態度逐漸強硬。例如奈國摘牌事件，說明大陸已不理會台灣民眾的觀感，開始將以往隱晦的施壓拿上檯面；另一方面，大陸也在境內加強管控台商，警告「在大陸賺錢回去支持台獨會有嚴重後果」。
他說，以上跡象顯示未來兩岸關係會更趨緊張，所以今年台灣恐怕不太好過。而現在兩岸之間交流管道幾乎中斷，雙方誤判訊息的機會增加，加上美國居中協調的緩衝消失，台海發生擦槍走火之意外也並非不可能了！
湯紹成強調，從過去的對外經驗看，台灣都是在美中模糊空間中取得實際利益，但現在一昧倒向美、日，將自己的活動空間縮限。因此，未來就算美中在南海議題有爭議，台灣也無法插手，更別說美國對台灣不滿之時可以有辦法反制。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。