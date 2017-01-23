雲嘉南及高屏金馬橘警 空氣品質不佳

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行政院環保署空氣品質監測網顯示，今有金門及馬祖、雲嘉南、高屏地區等多個測站空氣品質指標（AQI）為橘色警示，即對敏感族群不健康。

空氣品質監測網顯示，今早約9時5分，包括竹山、斗六、麥寮、嘉義、新營、善化、安南、高雄美濃、橋頭、楠梓、鳳山、大寮、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港、屏東、潮州、金門及馬祖等多個測站，達到橘色警示等級。

環保署說，橘色警示對敏感族群不健康，是指一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。

對有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060123

(中央社)