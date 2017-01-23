全球反猶升高 川普激進粉絲推波助瀾

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以色列政府的報告今天指出，全球去年反猶事件增加，德國、英國和美國都比前1年暴增，而總統大選期間，川普的激進粉絲更助長了美國的反猶浪潮。

根據法新社，以色列大流散事務部在本月27日國際大屠殺紀念日之前公布的54頁報告說：「我們發現全球反猶事件增加，從反猶的辱罵到肢體攻擊在所多有，尤其在社群網路。」

報告表示，德國增幅50%，英國62%，且美國大學校園內的投訴也多了42%。

報告認為，歐洲的增幅與當地極端右翼政黨聲勢擴大有關。美國方面，則是美國總統川普（Donald Trump）的激進支持群眾在激烈的大選期間所助長。

報告說，「總統選戰中反猶太主義升高」，期間「新右派壯大」。

美國1個組織公布報告指出，川普勝選前10天，美國通報867起仇恨犯罪事件，其中100起涉及反猶太主義。

然而，今天的報告說，法國的公開反猶太主義降溫，通報事件減少65%，這要歸功於總理瓦爾斯（Manuel Valls）1億歐元的反種族歧視與反猶太主義行動計畫。

報告還說，法國的猶太人依然感到不安。「儘管反猶行為減少，法國國內的猶太人對於公開自己的猶太人身分，還是感到不自在。」（譯者：中央社盧映孜）1060123

(中央社)