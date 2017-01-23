凍結帳戶再次對決 藍聲請停止執行法院將裁定

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去年底台北高等行政法院裁定，黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶及台銀支票近9億元必須停止執行，但黨產會隨即又祭出另項行政處分，要求永豐銀暫停提領匯出、台銀辦理支票清償提存，2次凍結國民黨帳戶，國民黨不服聲請暫時停止執行，北高行法院今天下午3點將作成裁定。

(中時)