國中女師愛團購美食 7年體重飆升20公斤
團購美食成肥胖陷井，一名29國中女老師，大學畢業進學校時擁有165CM、55公斤標準身材，沒想到進學校7年就胖到了79.1公斤，追究原因就是她每天下午一定會和同事們一同團購飲料點心，因為受不了學生取笑她變胖的速度就像吹氣球一樣，尋求中醫接受專業減重，才順利減回57.6公斤。
根據統計「美食零食」的團購量大宗來自婆婆媽媽，值過年團購旺季，台中蓮樺中醫診所中醫師林育誠以最近諮詢診療因團購美食變肥姐的病例，提醒熱愛團購美食的朋友們，務必「淡定」再「淡定」。
這名中學女老師每天下午都一定要來一杯珍珠奶茶、珍珠紅茶或珍珠綠茶，搭配豆花、蛋糕、知名三明治、知名肉乾、知名薯條、知名香脆點心麵、捲心酥或堅果塔….。
她喜歡的美食還不止於此，她還喜歡團購魯味，包括魯豆皮、魚丸、百葉豆腐…，幾乎每周動不動就要團購一番，使她進學校短短幾年內就從55公斤胖到79.1公斤。
林育誠表示，中醫認為「肥甘厚味」會阻礙脾胃的運作，「肥甘厚味」就是指油膩、香甜、味道濃郁的食物，包括各種肥肉製品、點心蛋糕、乾果零食、含糖飲料。長期食用它們，會影響人體的新陳代謝，嚴重的還會傷及五臟六腑．導致多種疾病發生。
加上她不喜歡運動，而且團購的食物都偏屬口感比較香甜濃郁的甜點，寒涼的飲料每天都不間斷，脾胃臟腑功能失調，長期下來水濕、痰濁、膏脂積聚於體內，逐漸體重超標。以中藥陳皮，半夏，甘草，茯苓，枳實等，燥濕化痰，理氣消痞，加強新陳代謝，半年下來，減掉二十公斤。
營養師吳采柔也提醒婆婆媽媽們，飲食建議以新鮮水果、蔬菜、全穀類食物、低脂肉類為主，避免高糖的零食及高油的年菜。
(中時)
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