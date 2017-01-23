白宮：川普和以國總理討論伊朗威脅

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白宮今天說，美國總統川普和以色列總理尼坦雅胡今天討論了伊朗威脅問題，並且同意，以色列和巴勒斯坦間的和平必須「直接談判」。

法新社報導，白宮在聲明中說，兩國領袖是以電話交談，並且「同意繼續在包括對付伊朗威脅在內的一系列地區問題上密切磋商」。此舉表示，美國新政府將對伊朗採取更強硬的立場。

不過這項聲明沒有提到美國駐以大使館將從特拉維夫遷到耶路撒冷的計畫。

遷移美國大使館將打破國際社會大多數國家不承認耶路撒冷為以色列首都的共識。

在今天的電話交談中，川普也強調巴勒斯坦和以色列之間直接談判的必要性。

白宮說：「總統強調，以色列和巴勒斯坦之間的和平只能雙方直接談判，美國將與以色列密切合作，以邁向這項目標。」（譯者：中央社簡長盛）1060123

(中央社)