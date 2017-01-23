廢棄家具藏金飾 警扮柯南尋獲失主
棄置路邊的棄家具裡出現一堆金飾，一般人會怎麼做？這個狀況日前在台北市文山區真實上演，而且金飾價值還高達近34萬元。
本月18日晚，文山區一對母子手提一袋金飾到文山二分局景美派出所報案，表示在景隆街上的廢棄家具堆內找到一袋金飾。值班警員王誌成清點後，發現袋子裡有3個罐子，內裝有數十件金飾及金飾購買的相關保證書與收據，但很多收據都已經被蛀蟲啃爛。
員警推測，這批金飾應為老人家刻意收藏起來後，晚輩在清理家理時未加注意，隨著大掃除時，連同廢棄的家具一併丟棄。
由於袋裡並未找到任何遺失物主人的聯繫資料，王員立即調閱周遭監視器，希望可以發現任何蛛絲馬跡，只可惜查看後發現周邊的監視器鏡頭，並未攝錄到堆放廢棄家具的地方。
王員只好先請線上巡邏員警至景隆街上挨家挨戶詢問，也請派出所內另名員警陪同拾金不昧的母子前往銀樓逐一清點秤重，清點結果共重80.92錢，依目前市值估計約新台幣33萬多元。
為追尋失主，王員持續發揮「柯南精神」，擴大調閱周邊監視器，起先看到一輛搬家公司的車，打電話探查，但無所獲。接著王員再度前往現場周遭逐戶詢問，終於皇天不負苦心人，透過輾轉聯繫找到了因搬家而丟棄家具的屋主。
屋主隔日晚間前來景美派出所領回時，表示該批金飾為過世的父親所有，平日為了防小偷把這些金飾藏了起來；老父親過世後，家中已經清出新臺幣5萬元及3枚金戒指，萬萬沒想到，在報廢的電視櫃內後方還有這些金飾，除對拾金不昧的母子大表感謝外，也對王員的積極與細心，感動在心。
(中時)
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