阿Sa看BigBang演唱會 搭公車沒錢付

阿Sa人不舒服卻堅持看BigBang演唱會。（圖／取自阿Sa IG）

南韓天團BigBang近日到香港開唱，演藝圈不少明星也都現身其中一睹魅力，而Twins成員阿Sa(蔡卓妍)也是座上賓，不過她因工作勞累身體出狀況，可仍捱著病痛到場，不過她先行離場，卻在搭公車時發生沒錢付的囧境。

阿Sa日前朝聖觀看BigBang演唱會，不過她體力不支決定先行離場，不過她透露等車等得久，天氣又冷，讓她大呼吃不消，好不容易終於等到車，上車後又發現身上根本沒錢！她受訪時笑稱還好有善心人幫她投錢，才化解尷尬氣氛。

(中時電子報)