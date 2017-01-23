三星：Note 7起火元凶是電池瑕疵

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全球最大智慧型手機製造商三星電子今天宣布，旗下旗艦機Galaxy Note 7起火並引發大規模召回的主因，在於電池瑕疵。

法新社報導，經過內部與獨立調查後，三星聲明：「最後發現，電池是造成Note 7起火的原因。」

美聯社報導，Note 7停產3個月後，三星今天公告這項該公司有史以來最慘烈的失敗產品調查結果。

全球最大智慧型手機製造商三星去年9月在收到多起過熱與起火的報告後，一共召回高達250萬支Note 7。

三星將問題歸咎於鋰電池供應商。（譯者：中央社許湘欣）1060123

(中央社)