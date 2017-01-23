白宮顧問：川普不會公布報稅資料

白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）今天表示，美國總統川普（Donald Trump）不會公布他的報稅資料。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，康威接受美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目訪問時，被主持人逼問白宮會不會回應逾20萬份要求川普公布報稅資料的連署。

康威回答說：「白宮的回應是，他不會公布報稅資料。」

「選舉期間我們就討論過這個問題，大家並不在乎這個，他們投票給他，而我要說明的是：川普總統在任時，大部分美國人會很在意自己的報稅資料，而不是他的報稅資料。你們十分清楚，川普總統和他的家人都遵循道德規定，他遵守要退出生意，當個全職總統的所有事項。」1060123

(中央社)